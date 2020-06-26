Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, которые развелись в конце прошлого года, намерены через суд делить 4-этажный особняк в Подмосковье, который они приобретали вместе. Юристы певицы утверждают, что Телегин не платит алименты на дочь, не участвует в ее жизни и не помогает материально.

В конце прошлого года стало известно о разводе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Они были вместе три года, в этом браке родилась дочь, однако недавно пара (по некоторым данным, из-за измены Ивана) рассталась.Поначалу Пелагея говорила, что все имущественные вопросы у них решены – у нее остается дочь и московская квартира, а у него – загородный особняк.Она также рассчитывала, что сохранит хорошие отношения с отцом своей дочери.Однако сейчас выяснилось, что Иван, по словам семейного юриста певицы, не принимает никакого участия в жизни дочки и даже не платит алименты, пишет издание "СтарХит".В результате было принято решение решать вопрос с разделом имущества – загородного дома – через суд, поскольку квартиру в Москве Пелагея покупала на деньги мамы, а вот четырехэтажный особняк в Подмосковье супруги когда-то приобретали вместе. Кроме того, певица вложила много средств на его обустройство.Ее юристы надеются, что раздел имущества будет справедливым, решить вопросы в досудебном порядке бывшим супругам не удалось.