Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление флага сексуальных меньшинств над посольством США в Москве. Он назвал недопустимым нарушение закона РФ о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Американцы сказали: у них Месячник гордости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление флага сексуальных меньшинств над посольством США в Москве.Отвечая на вопрос журналистов, заметили в Кремле пренебрежение российскими законами, Песков сказал, что нарушать закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних (действующий в нашей стране) недопустимо.При этом он также отметил, что из Кремля здание американского посольства не видно. "Но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел", — добавил Песков.В посольстве США в Москве сообщили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером, и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".Американские дипломаты также добавили, что для них июнь — "Месяц гордости", когда они празднуют, "что каждый человек заслуживает жизни, свободной от ненависти, предрассудков и преследований".Журналист телеканала "Россия 1" Андрей Медведев в своем "Телеграм-канале" иронично прокомментировал появление ЛГБТ-флага над американским посольством, поблагодарив за откровенность."Кажется, это называется каминг аут. Нельзя сказать, что мы так не догадывались (…) Теперь знаем точно — насчет вас мы не ошибались", – пишет Медведев.