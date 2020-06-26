Перед основным днем голосования по поправкам к Конституции президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам.

Перед днем голосования по поправкам к Конституции президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что вероятно, обращение президента состоится во вторник, 30 июня, непосредственно перед днем голосования, передает ТАСС.Отвечая на вопрос о том, актуален ли режима тишины перед днем голосования, представитель Кремля заявил, что в этом случае "он не применим абсолютно, так как это не конкурентное голосование".Как сообщалось, накануне на всей территории России стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, главным днем голосования станет 1 июля, но граждане могут отдать свой голос и в период с 25 по 30 июня. Участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1июля с 08:00 до 20:00 во всех регионах РФ.Кроме того, голосование предусмотрено на придомовых территория, на дому и онлайн-голосование.