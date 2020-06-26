Сегодня, 26 июня началось автобусное сообщение между Крымским полуостровом и регионами России. Первые маршруты из Севастополя в Астрахань, Волгоград, а также из Ялты в Москву. С июля автобусы поедут в Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Шую и подмосковные Мытищи.

Возобновляется движение пассажирских автобусов по Крымскому мосту. Сегодня, 26 июня началось сообщение между Крымским полуостровом и регионами России.Первые маршруты из Севастополя в Астрахань, Волгоград, а также из Ялты в Москву. Как уточнили "Вестям Севастополь" в Минтрансе республики, постепенно количество направлений будет увеличиваться. Так, с июля автобусы поедут в Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Шую и подмосковные Мытищи.Напомним, что на полуострове сохраняются санитарные требования — обязательно ношение масок в общественных местах и соблюдение дистанции.Ранее в эфире телеканала "Россия 1" сообщалось, что возобновлено авиасообщение Крыма с Иркутском. Рейсы будут выполняться до 17 сентября. Время в пути – порядка семи часов на современных лайнерах Airbus A320neo, сообщает пресс-служба международного аэропорта Симферополь.