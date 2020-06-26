Забили фонтаны. В областной столице, наконец, открыли сезон. Обычно он начинается 1 мая, но, в связи с пандемией коронавируса, Роспотребнадзор долгое время откладывал момент запуска. Сейчас

Забили фонтаны. В областной столице, наконец, открыли сезон. Обычно он начинается 1 мая, но, в связи с пандемией коронавируса, Роспотребнадзор долгое время откладывал момент запуска. Сейчас эпидемиологическая обстановка во Владимире улучшается, погода стоит теплая, поэтому принято решение о поэтапном пуске водных достопримечательностей. Игорь Ефремов, зам. руководителя городского Управления общественных связей и СМИ: Горводоканал обратился еще