Подмосковный сантехник-маньяк, ранее признавшийся в семи преступлениях, взял на себя ответственность еще за два убийства. Жертвами 53-летнего злоумышленника из Каширы в сентябре и октябре 2019 года стали две женщины 1940 и 1950 годов рождения.

Подмосковный сантехник-маньяк, ранее признавшийся в семи преступлениях, взял на себя ответственность еще за два убийства, сообщили в региональном управлении СКР. Жертвами 53-летнего злоумышленника из Каширы в сентябре и октябре 2019 года стали две женщины 1940 и 1950 годов рождения.Насильник и убийца на протяжении 10 лет орудовал в Кашире и Ступине. Действовал сантехник одного из ЖЭО по одной и той же схеме: проникал в окна квартир на первом этаже под предлогом ремонта, душил жертву, а затем насиловал ее.В январе текущего года в лапы маньяка попала и подверглась насилию 10-летняя девочка, всего же на счету маньяка теперь девять преступлений. Двум его жертвам удалось выжить.Подозреваемый арестован, его направили на психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.