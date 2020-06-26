26 июня Мещанский суд Москвы должен огласить приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантоам дела Седьмой студии, которых обвиняют в хищении бюджетных средств. У здания уже собралось много людей. Полиция просит собравшихся соблюдать социальную дистанцию и уйти с проезжей части.

Сегодня, 26 июня, Мещанский суд Москвы должен огласить приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантоам дела "Седьмой студии", которых обвиняют в хищении бюджетных средств.Оглашение приговора должно начаться в 11 утра, но за несколько часов до этого у здания суда собралось много журналистов и людей, желающих поддержать режиссера и других фигурантов этого дела.У здания суда выставленыограждения, дежурят сотрудники столичной полиции, которым периодически приходится просить собравшихся уйти спроезжей части, поскольку автомобилям трудно проезжать к суду и другим зданиям, расположенным рядом.Кроме того, как передает "Интерфакс", полицейские через мегафоны просят собравшихся соблюдать социальную дистанцию (из-за угрозы распространения коронавируса).Как сообщалось ранее, никто из фигурантов свою вину не признает, Серебренников пожаловался на несправедливость.Однако гособвинение считает его вину в хищении доказанной. Прокурор попросил назначить обвиняемому 6 лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей.