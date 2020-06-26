Несмотря на то, что полуостров уже шесть лет находится в составе России, украинское руководство не теряет надежд вернуть его обратно. Для этого в Киеве готовы использовать любой подвернувшийся случай.

Несмотря на то, что полуостров уже шесть лет находится в составе России, украинское руководство не теряет надежд вернуть его обратно. Для этого в Киеве готовы использовать любой подвернувшийся случай.Таким случаем Петр Порошенко считает недавнее падение цен на нефть. Бывший президент Украины уверен, что из-за этого российская экономика ослабнет и не сможет больше содержать Крым.По словам Порошенко, в ходе кризиса ВВП России упал на 5%, поэтому государство попросту "не потянет" Крым. Политик отметил, что России придется соблюдать обязательства по соглашениям с "нормандской четверкой", Евросоюзом и США."За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу", – подчеркнул экс-президент.Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении отобрать у России часть территории. Он не уточнил, о каких именно регионах идет речь, но вполне возможно, что украинский лидер также имел ввиду Крым.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, считает вопрос принадлежности Крыма окончательно закрытым. В интервью одному из российских телеканалов он рассказал, что юридически полуостров был российским даже до референдума в 2014 году среди его населения. Тогда 96% жителей высказались за присоединение к России.