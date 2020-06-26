После проливных дождей в Приморье во Владивостоке произошел потоп, передает . Сообщается, что в городе наблюдаются многокилометровые пробки. Журналисты рассказали, что по некоторым ..

После проливных дождей в Приморье во Владивостоке произошел потоп, передает . Сообщается, что в городе наблюдаются многокилометровые пробки. Журналисты рассказали, что по некоторым владивостокским улицам уже можно плавать.