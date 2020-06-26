В Сочи пострадавший в результате падения параплана турист скончался в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Пострадавший в результате падения параплана турист скончался в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности". Об этом сообщила ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.Напомним, инцидент произошел 20 июня на горнолыжном курорте в Сочи. Вместе с инструктором турист поднялся на параплане на высоту 2320 метров над горой Роза Пик. Как рассказали очевидцы, через пару секунд после подъема крыло летательного аппарата резко сложилось и он упал.В результате турист получил многочисленные травмы. В тяжелом состоянии его поместили в отделение реанимации. Медики оказали мужчине всю необходимую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Находившийся с ним в тандеме инструктор также был госпитализирован с телесными повреждениями. В настоящий момент ему продолжают оказывать помощь.