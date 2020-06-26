Впавший в кому после неудачного полета на параплане турист скончался в сочинской больнице, так и не придя в сознание. Сопровождавший его инструктор остается под присмотром врачей.

Впавший в кому после неудачного полета на параплане турист скончался в сочинской больнице, так и не придя в сознание. Сопровождавший его инструктор остается под присмотром врачей, сообщили в краевом управлении СКР.Попавший на видео инцидент произошел днем 20 июня на склоне горы Роза Пик на Красной Поляне. Туристу с селфи-палкой в руках и его инструктору удалось пролететь не более 20 метров, после чего произошел загиб крыла параплана, и мужчины рухнули с шестиметровой высоты. У Сергея диагностировали закрытую черепно-мозговую и сочетанную травмы и сотрясение мозга. Он впал в кому, из которой так и не вышел, — спустя пять дней он скончался.Его 34-летний инструктор тоже оказался в больничной палате с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза и компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть человека. Деятельность компании, которая организовала фатальный полет, приостановлена на время расследования.