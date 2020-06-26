Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков продолжают переговоры по поводу продления коллективного соглашения. Срок действующего договора истекает осенью 2022 года. Одной из главных тем обсуждения стал потолок зарплат, который установлен в сезоне-2019-2020 на уровне 81,5 млн долларов.

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков продолжают переговоры по поводу продления коллективного соглашения. Срок действующего договора истекает осенью 2022 года. Одной из главных тем обсуждения стал потолок зарплат, который установлен в сезоне-2019-2020 на уровне 81,5 млн долларов.По сведениям инсайдеров, близких к участникам переговоров, пока Лига и хоккеисты готовы заморозить зарплату на этом уровне, по крайней мере, на три сезона. На этот шаг всех настроила пандемия коронавируса. При этом в сезоне-2022-2023 потолок зарплат может быть повышен на 1 млн долларов.Еще одна важная тема для обсуждения – процент эскроу, специального налога на зарплаты для обеспечения разделения доходов между игроками и владельцами в пропорции 50:50. Прошла информация, что новое соглашение ограничивает эскроу на уровне 20% для в сезоне-2020-2021. При этом ранее говорилось о 35% в том случае, если нынешний сезон не будет доигран, и 27-28% — если будет.Владельцы клубов также настаивают на отсрочке выплат 10% зарплат хоккеистов и это также напрямую связано с уменьшением доходов в условиях пандемии. Однако, как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, это обозначено как временная мера, и деньги будут выплачены игрокам позднее.