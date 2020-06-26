Действия 22-летнего солдата-срочника Никиты Еременко, который незадолго перед началом Парада Победы в Москве разбил прикладом стекло микроавтобуса ФСО, зафиксировала камера наблюдения.

Действия 22-летнего солдата-срочника Никиты Еременко, который незадолго перед началом Парада Победы в Москве разбил прикладом стекло микроавтобуса ФСО, зафиксировала камера наблюдения. Эти кадры обнародовал ТАСС.⚡️Опубликовано видео инцидента с военнослужащим срочной службы, который разбил стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы. По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв.Видео: ТАСС pic.twitter.com/7e3G1mNUnZ— ★