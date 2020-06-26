Возгорание в Литературном музее А.М. Горького на улице Минина, 26 ликвидировано. Пожар возник в нижегородском Литературном музее А.М. Горького (он находится на реставрации). Была угроза распространения на другие части здания.

Возгорание в "Литературном музее А.М. Горького" на улице Минина, 26 ликвидировано. Как уточняет ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сейчас экспозиция, расположенная в здании, находится на реставрации.Сигнал о пожаре был зафиксирован сегодня в 17.20. Прибывшие на место пожарные расчеты присвоили возгоранию второй ранг. Горел второй этаж двухэтажного строения. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 150 кв.м. Была угроза распространения огня на другие части здания.По уточненной информации, в 20.15 объявлено о ликвидации открытого горения на площади 500 кв.м.