Поучаствовать в кулинарных шоу, присоединиться к творческим мастер-классам, услышать африканские барабаны и отправиться в виртуальное путешествие по России и Европе. В субботу, 27 июня с 11

Поучаствовать в кулинарных шоу, присоединиться к творческим мастер-классам, услышать африканские барабаны и отправиться в виртуальное путешествие по России и Европе. В субботу, 27 июня с 11 утра до 11 вечера все желающих ждёт праздничный онлайн-марафон в честь Дня молодёжи. Для владимирцев подготовили насыщенную программу. С 11 утра до часа дня для участников праздника в онлайн-формате