Сергей Полуэктов, председатель Владимирского регионального отделения Союза пенсионеров России: Обычно спрашивают: зачем вы пришли проголосовать? Вот я 12 лет возглавляю союз пенсионеров

Сергей Полуэктов, председатель Владимирского регионального отделения Союза пенсионеров России: Обычно спрашивают: зачем вы пришли проголосовать? Вот я 12 лет возглавляю союз пенсионеров России во Владимирской области, и как никто знаю проблемы наших пенсионеров и ветеранов. Поэтому я пришел проголосовать, чтоб в основном законе нашей страны проблемы индексации пенсий и социальных выплат обязательно прозвучала. Вот именно