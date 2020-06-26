Алексей Русаковский, президент Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области: За последние месяцы идет очень много разговоров о новой Конституции, изменениях в нее.

Алексей Русаковский, президент Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области: За последние месяцы идет очень много разговоров о новой Конституции, изменениях в нее. Есть сторонники, есть противники, есть и те, кто пока еще не определились. Противники не могут ответить на ряд вопросов. Я остановлюсь на социальных гарантиях – индексации пенсий, других социальных пособий. Люди получают это