В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы вынес приговор Кириллу Серебренникову. Режиссер получил три года условно, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Ряд культурных деятелей прокомментировали данную ситуацию.

В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы вынес приговор Кириллу Серебренникову. Режиссер получил три года условно, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Ряд культурных деятелей прокомментировали данную ситуацию.Гендиректор Большого театра Владимир Урин считает главным то, что все фигуранты по делу "Седьмой студии" остались на свободе.С облегчением воспринял решение суда председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. По его словам, он с напряжением следил за всеми новостями из зала Мещанского суда. "Хоть так!", — отметил Калягин.Главу Союза театральных деятелей обидела формулировка, прозвучавшая во время заседания, согласно которой Кирилл Серебренников возглавлял преступную группировку. Александр Калягин убежден, что режиссер занимался творчеством и хотел успешно воплотить свои идеи, реализовать проект "Платформа" и продвинуть инновационное искусство. Председатель Союза допускает, что могли быть какие-то финансовые нарушения, но люди хотели не обогатиться, а сделать дело, в которое верили, сообщает "Интерфакс".Актриса Юлия Пересильд рада решению суда об условном сроке для режиссера, сообщает РИА Новости.Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также доволен тем, что его коллеги по театральному делу не были взяты под стражу и остались на свободе. Это позволит им вернуться к своей творческой деятельности. Особенно Швыдкой рад за Софью Апфельбаум, которая, по его мнению, является одним из лучших театральных директоров в Москве, сообщает ТАСС.Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко поддержал решение суда не запрещать Серебренникову занимать руководящие должности в театре. При этом он отметил, что художникам лучше не давать денег, поскольку они люди широкие и могут потратить их туда, куда не надо.Замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил, что приговор режиссеру накладывает определенные ограничения на его деятельность, но Серебренников все равно сможет заниматься творчеством. Представитель ведомства отметил, что считает решение суда законным, поскольку деньги, выделенные на проект "Платформа", являются бюджетными. Морозов обратил внимание на то, что для исправления не обязательно нужно находиться в тюрьме.Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева считает, что дело "Седьмой студии" разрешилось компромиссом власти и общественности. По ее словам, назначенный Серебренникову срок не вызвал слишком много гнева и вроде бы всех успокоил.Режиссер Александр Сокуров считает Серебренникова выдающимся человеком по части художественного творчества. Он счастлив, что коллега имеет возможность работать. Сокуров не сомневался, что будет условный приговор.Глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров назвал приговор по делу "Седьмой студии" разумным и гуманным. По его словам, для недопущения подобных ситуаций в будущем необходимо реформировать систему господдержки для деятелей культуры.Режиссер Павел Лунгин находит решение суда двояким, сообщает "Интерфакс". С одной стороны, он рад, что Серебренникову не нужно сидеть в тюрьме, но если посмотреть на ситуацию с другого ракурса, то Кирилла признали организатором преступного сообщества.В 2011-2014 годах "Седьмая студия" получила 216 миллионов рублей на развитие проекта "Платформа". Следствие считает, что Серебренников и соучастники организовали хищения. Их ущерб был оценен почти в 129 миллионов рублей.