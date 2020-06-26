Бюллетень журналиста Павла Лобкова, проголосовавшего дважды за поправки в Конституцию, аннулировали. Будет учтен только его электронный голос.

Бюллетень журналиста Павла Лобкова, проголосовавшего дважды за поправки в Конституцию, аннулировали. Будет учтен только его электронный голос.Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что за умышленные попытки проголосовать дважды журналисту грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей. Также комиссия проверит участок, где произошел инцидент, на предмет невычеркнутых электронных избирателей.Дмитрий Реут рассказал, что в настоящее время урна, в которую был брошен бюллетень Лобкова, опечатана, сообщает РИА Новости.Ранее стало известно, что журналист "Дождя" смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. В первый раз он сделал это на своем участке в Москве, во второй раз онлайн. Согласно правилам, те, кто записался на электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке.Председатель ЦИК Николай Булаев заявил, что они разберутся с данной ситуацией. По его словам, такое могло произойти в том случае, если кто-то добросовестно не выполнил свои должностные обязанности.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ должны быть абсолютно достоверными.