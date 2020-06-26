К настоящему времени установлено, что подпорная стена не значится в реестре муниципальной собственности.

Прокуратура Владивостока начала проверку по факту ЧП с обрушением подпорной стены на улице Тунгусской. В результате инцидента засыпало проезжую часть. Об этом сообщила "Вести: Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".В настоящий момент установлено, что подпорная стена не была включена в реестр муниципальной собственности. Также известно, что в 2019 году Управление дорог и благоустройства произвело ее осмотр. Пакет документов, необходимый для оформления объекта в городскую собственность, был передан в администрацию Владивостока.Как уточнили в краевой прокуратуре, в рамках проводимой проверки специалистам предстоит оценить своевременность проведения на подпорной стене ремонтных работ, сроки оформления объекта в муниципальную собственность, а также разобраться в причинах инцидента. По завершению экспертизы будут приняты соотвествующие меры.