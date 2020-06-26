Одним из главных праздничных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал концерт на Мамаевом кургане в Волгограде.

Одним из главных праздничных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде.24 июня лучшие песни военных лет и фронтовые стихи в исполнении самых любимых артистов страны прозвучали прямо у подножия главного символа народного подвига — всемирно известного монумента "Родина-мать зовет!" Прямую трансляцию этого захватывающего зрелища вел телеканал "Россия 1".Перед зрителями выступили Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Дима Билан, Сергей Безруков, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева, Игорь Бутман, Сергей Гармаш и многие другие знаменитые музыканты и артисты.Пронзительное звучание военных песен подчеркнули визуальные эффекты. Специально для этого события у памятника были установлены огромные экраны, на которых транслировались инсталляции и кадры фронтовой хроники."Я не могу это назвать даже концертом. Это приношение. Там похоронено 35 тысяч человек. Это не развлекалово, это событие для всех нас", — отметил ранее главный режиссер, художник-постановщик концерта Победы на Мамаевом кургане Виктор Крамер.Мамаев курган — священное место для истории России. Именно здесь в кровопролитной битве был переломлен ход войны. Для всего мира Сталинград (ныне Волгоград) стал символом стойкости и отваги нашего народа. В этом году монумент "Родина-мать зовет!" был открыт после масштабной реставрации. В ходе работ заделаны 14 километров трещин, заменена внутренняя канатная арматура, очищена поверхность статуи и обновлено ее лицо.Официальный партнер ПАО Сбербанк.