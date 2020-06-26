Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что у Украины нет шансов вернуть Крым, ни эпидемия, ни цены на нефть не повлияют на ситуацию.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" вернуть Крым.По мнению экс-главы Украины, Киев может укрепить солидарность международного сообщества и вернуть себе Крым, поскольку Россия якобы не способна обеспечить финансирование полуострова.Пушков заявил, что никакая эпидемия коронавируса и цены на нефть на повлияют на российскую власть на полуострове."В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда", — заявил Пушков, добавив, что "Порошенко может даже не рассуждать об "уникальном шансе".Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума. Киев считает Крым незаконно оккупированной территорий. Недавно нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров вернется под контроль Киева, а россиянам станет стыдно.