Летом семьи с тремя и более детьми при планировании путешествия по России на поезде смогут воспользоваться специальным тарифом Большая семья. РЖД предоставляет многодетным семьям скидку на проезд в купейном вагоне 20 процентов.

Этим летом семьи с тремя и более детьми при планировании путешествия по России на поезде смогут воспользоваться специальным тарифом "Большая семья". РЖД предоставляет многодетным семьям скидку на проезд в купейном вагоне 20 процентов.Акция действует с 19 июня по 31 августа, сообщает ГТРК "Бурятия", вещающая на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Чтобы воспользоваться скидкой, один из членов семьи оформляет на себя статус "Большая семья" в рамках программы лояльности "РЖД Бонус". Список необходимых документов выложен на сайте компании.Купить билет по спецтарифу можно в кассе вокзала или на сайте РЖД.