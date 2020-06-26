Президент РФ Владимир Путин поручил главе администрации Сергею Кириенко выяснить, почему до сих пор не реализовано предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе администрации Сергею Кириенко выяснить, почему до сих пор не реализовано предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ранее она предложила рассмотреть повышение профессионального уровня тренеров.Винер-Усманова во время встречи главы государства с членами Общественной палаты нового состава напомнила ему о проблемах, возникающих у тренеров при устройстве в учебные заведения. Глава гимнастической федерации указала на то, что профессиональный стандарт тренера-преподавателя до сих пор не разработан и не утвержден.Также Винер-Усманова акцентировала внимание Путина на нерешенность вопроса об утверждении государственного стандарта присвоения квалификации "тренер-преподаватель". Президент страны признался, что сам не понимает, почему вопрос еще не проработан."Ирина Александровна, я даже не понимаю, почему не реализованы ваши предложения. Мы еще пообсуждаем и посмотрим, чего не хватает, — сказал Путин на встрече, которую транслировал телеканал "Россия 24". — Обязательно вернемся к закону 681 ФЗ. Я попрошу Сергея Владиленовича Кириенко взять на заметку и вернуться к этому, а помощника президента Игоря Евгеньевича Левитина попрошу обязательно привлечь коллег из Министерства спорта".Винер-Усманова вошла в новый — седьмой — состав ОП РФ. Соответствующий указ Путин подписал 14 апреля.