Президент России Владимир Путин 25 июня в режиме видеоконференции обсудит ряд вопросов с представителями Общественной палаты.

Президент России Владимир Путин 25 июня в режиме видеоконференции обсудит ряд вопросов с представителями Общественной палаты. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Россия 24" и сайте 33Live.RuRu.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в мероприятии примет участие секретарь Общественной палаты Лидия Михеева и другие представители ОП из разных городов.Песков добавил, что будут обсуждаться самые разные вопросы, включая начавшееся голосование по поправкам в Конституцию РФ.Представитель Кремля добавил, что другие сегодняшние рабочие встречи президента не будут носить публичный характер.