Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ближайшие три месяца утвердить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2024 года и с перспективой на следующие десять лет.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ближайшие три месяца утвердить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2024 года и с перспективой на следующие десять лет, следует из указа главы государства.Документ был внесен в правительство России в июне 2019 года. Одна из важных целей национальной программы — ускорение роста ВВП Дальнего Востока до 6 процентов в год. В программе придается особое значение ускорению экономического роста Дальнего Востока, развивая производства, ориентированные на экспорт, нефтегазохимии, авиа- и судостроения, сельского хозяйства, лесопереработки, промышленности, рыболовства.По программе планируется развитие логистики, туризма, образования и здравоохранения, малого и среднего бизнеса, инфраструктуры — железных и автомобильных дорог, портов, аэропортов.Предусматривается и создание комфортной среды для жизни: строительство новых больниц, поликлиник, школ, вузов, объектов культуры и спорта. Количество старых социальных зданий должно быть сокращено в два раза, а количество непригодного и аварийного жилья — в 3,5 раза.В программе есть и цель повышения продолжительности жизни не менее чем на пять лет, снижения не менее чем на 35 процентов смертности трудоспособного населения.Среди целей программы – прекращение миграционного оттока населения, увеличение накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей, создание не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток.