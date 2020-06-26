Российский лидер Владимир Путин призвал россиян быть аккуратными в связи с распространением коронавируса и в то же время выразил надежду, что скоро вернется привычный образ жизни. Скоро будет проще и спокойнее работать, заявил он, общаясь с лауреатами госпремии за бокалом шампанского. Кадры с вручения премии показал телеканал Россия 24.

Российский лидер Владимир Путин призвал россиян быть аккуратными в связи с распространением коронавируса и в то же время выразил надежду, что скоро вернется привычный образ жизни. Скоро будет проще и спокойнее работать, заявил он, общаясь с лауреатами госпремии за бокалом шампанского. Кадры с вручения премии показал телеканал "Россия 24".Глава государства поинтересовался у главврача ГКИБ №15 имени Филатова Валерия Вечорко, поддерживает ли он такие рекомендации. Вечерко заверил, что железобетонно.Лауреаты также согласились, что России удалось справиться с коронавирусом.Кроме того, Путин убедил собравшихся, что в его окружении нет и не может быть людей, которые не верят в Россию.Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, пригласил президента в гости и пообещал перевоспитать сомневающихся в силе и мощи России.