Президент России Владимир Путин рассказал, как человек может стать лучше. По его словам, для этого нужно быть добрым по отношению к окружающим. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с участниками акции взаимопомощи Мы вместе.

Президент России Владимир Путин рассказал, как человек может стать лучше. По его словам, для этого нужно быть добрым по отношению к окружающим. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе", сообщает телеканал "Россия 24".Путин отметил, что практически все люди любят получать подарки, им приятно слышать добрые слова. С благодарностью воспринимается помощь и поддержка со стороны близких или даже незнакомцев. Президент обратил внимание на то, что во сто крат приятнее и важнее оказывать помощь другим. По словам Путина, когда мы это делаем, то внутри себя чувствуем, что становимся лучше.Глава государства уверен, что вышеназванные действия являются внутренней пружиной, которая двигает человеческими чувствами, внутренними побуждениями.Владимир Путин поблагодарил волонтеров и добровольцев за все, что они уже сделали, а также выразил уверенность в том, что они сделают еще больше. Президент отметил, что их работа чрезвычайно разнообразна, поскольку помощь оказывается и пожилым, и детям, и тяжелобольным.Президент России поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией. По его словам, поддержка волонтеров и добровольцев в других странах со стороны России является хорошей идеей. Такой шаг поможет выстраивать отношения с единомышленниками.Учредить международную премию "Мы вместе" предложила координатор международной программы "Волонтеры Мира" Диана Джалалова. Она находит важным поступление соответствующей инициативы со стороны России именно потому, что страна сделала невероятный вклад в борьбу с пандемией во всем мире.