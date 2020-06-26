Президент РФ Владимир Путин пообщался по видеосвязи с французским коллегой Эммануэлем Макроном и пригласил его в Россию. Президент Франции ответил, что готов приехать в конце лета с официальным визитом, если позволят эпидемиологические условия.

Президент РФ Владимир Путин пообщался по видеосвязи с французским коллегой Эммануэлем Макроном и пригласил его в Россию."Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом", – сказал Путин в ходе беседы, которую транслировал телеканал "Россия 24".Макрон ответил, что хотел бы воспользоваться приглашением Путина в конце лета, "если будет возможность по санитарным условиям". Французский лидер отметил, что так можно будет "провести больше времени за совместным разговором". Российский президент в ответ заявил, что будет рад его видеть.Президент Франции добавил, что хотел приехать и на Парад Победы в Москву, однако пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения помешали этому."Еще раз хочу сказать: Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны. Это 27 миллионов жертв среди военных и мирного населения, – сказал Макрон. – И также мы хотим отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые также пострадали в эти тяжелые исторические времена".Путин также отметил, что в России не забудут французов, которые сражались против нацистов на восточном фронте.Что касается личной встречи, то Путин предложил Макрону обсудить на ней современные угрозы, в частности – распространение коронавирусной инфекции. Французский лидер от имени своей страны выразил России полную поддержку в борьбе с этим вызовом.Помимо этого Путин перечислил другие темы, требующие внимания – ситуацию на Украине, на Балканах, в Сирии и Ливии."Мы никак не можем провести нашу очную встречу, но, мне кажется, мы уже научились работать в современном формате, – отметил президент России. – В чем-то он даже является более эффективным, чем обычные наши встречи".По мнению Путина, объединение усилий в борьбе с общими угрозами – всегда актуально. Макрон в этой связи отметил, что нынешний кризис показывает, как важно сотрудничать на всем пространстве от Лиссабона до Владивостока."Это настоящее пространство сотрудничества и мира, – сказал он. – Мы понимаем важность этого и вызовов, которые стоят перед нами".Оба лидера отметили, что их разговор состоялся в тот же день, в который 75 лет назад был подписан устав Организации Объединенных наций.