Россия продолжит вывозить из-за рубежа всех своих граждан, кто хочет вернуться на Родину, заверил президент России Владимир Путин. Естественно это возвращение россиян домой будет происходить с соблюдением всех санитарных правил, добавил глава государства на встрече с участниками всероссийской акции Мы вместе, которую транслировал телеканал Россия 24.

Россия продолжит вывозить из-за рубежа всех своих граждан, кто хочет вернуться на Родину, заверил президент России Владимир Путин. Естественно это возвращение россиян домой будет происходить с соблюдением всех санитарных правил, добавил глава государства на встрече с участниками всероссийской акции "Мы вместе", которую транслировал телеканал "Россия 24".При этом Путин отметил, что работа по возвращению россиян будет продолжена с учетом, что ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 все-таки меняется у лучшему.Герой России Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле пассажирский самолет "Уральских авиалиний", в двигатели которого попали птицы, отметил, что 50 тысяч россиян остаются по-прежнему за границей, и попасть на вывозные рейсы непросто, так как на такие рейсы регистрируются только жители отдельных регионов.Дамир Юсупов попросил президента распорядиться, чтобы на вывозные рейсы регистрировали всех россиян, независимо от региона их проживания."Всех наших граждан, которые находятся за границей, перевезти, скажем, через Москву для Москвы было очень сложно, — в ответ отметил глава российского государства. — Потому что всех нужно было разместить на 14 дней в карантин. Даже у Москвы не было такого объема соответствующих учреждений, где можно было бы тысячи людей почти одновременно разместить на 14 дней".Поэтому, пояснил Путин, правительство приняло решение вывозить сограждан по регионам, с учетом эпидемиологической ситуации и готовности медсистемы для карантина."Но вы, безусловно, правы, мы же не можем своих граждан за границей оставить. Поэтому эта работа будет продолжена, — подчеркнул президент России. — А с учетом того, что и как складывается в каждом регионе конкретно, будут приниматься решения и по оставшимся пока за границей гражданам".