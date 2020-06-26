Дети, семья, образование, наука и традиционные ценности. Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания области и главный врач Владимирского Дома

Дети, семья, образование, наука и традиционные ценности. Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания области и главный врач Владимирского Дома ребенка рассказали, какие поправки в основной закон страны особенно важны на их взгляд. Сергей Бирюков отметил, что благосостояние государства и граждан во многом зависит от научно-технологического потенциала. Поправки требуют от Правительства обеспечить поддержку