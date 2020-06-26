Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого. Он обвиняется в организации преступного сообщества и валютных операциях на 500 миллиардов рублей с использованием подложных документов.

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.Он обвиняется в организации преступного сообщества и валютных операциях с использованием подложных документов. По данным следствия, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Следствие считает, что в 2013-2014 годах сообщники вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 500 миллиардов рублей.Информацию о розыске подтвердил сам Усатый. При этом он снова заявил о своей невиновности, передает ТАСС. Он заявил, что никогда не имел никакого отношения к выводу денег через офшоры. Кроме того, по словам Усатого, российские правоохранительные органы на следующей неделе планируют подать его в список Интерпола на контроль, чтобы определить местонахождение.