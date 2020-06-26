РФПИ проинвестирует других производителей, которые тоже выводят свои препараты против коронавируса на рынок.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует поддержать производство еще двух препаратов на базе "Фавипиравира". Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на круглом столе "Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом" в эфире телеканала "Россия 24".В случае успешного завершения клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения на рынок выйдут препарат "Арепливир" от компании "Промомед" и препарат "Коронавир" от компании "Р-Фарм"."Фавипиравир" показал свою эффективность – продолжаются клинические испытания препарата по всему миру. Компания Glenmark (Индия) – уже получила регистрацию."Фавипиравир" изучался в качестве потенциального средства лечения COVID-19: в Китае в феврале 2020, в марте — в Японии. До этого в декабре 2019 года было опубликовано китайское исследование, ограничением данного исследования было то, что оно не было рандомизированно двойным слепым и плацебо-контролируемым. В марте 2020 года начались испытания в Италии.В апреле-мае 2020 года в России было начато три клинических исследования III фазы разных вариантов препарата для лечения COVID-19. "Авифавир" стал первым в мире зарегистрированным препаратом на базе "Фавипиравира" против коронавирусной инфекции. Производство "Авифавира" осуществляется СП, созданным Российским фондом прямых инвестиций и компанией "ХимРар".В конце мая Минздрав России одобрил финальный этап испытаний лекарства "Авифавир", так как по итогам первого десятидневного этапа клинических исследований препарат продемонстрировал безопасность и не было выявлено никаких новых побочных эффектов; 29 мая того же года препарат был зарегистрирован для использования в условиях стационара.РФПИ и "ХимРар" готовы нарастить производство "Авифавира" с 700 тыс. до 2 млн курсов в год (в три раза).В связи с тем, что препарат РФПИ и ХимРар был первым и стал референтным новые производители смогут проводить химическую идентичность с "Авифавиром" для выпуска своих препаратов.