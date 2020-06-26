Дальние бомбардировщики Ту-22М3М и стратегические ракетоносцы Ту-160М получат новые системы посадки и дозаправки в воздухе. Завод Радиоприбор создает аппаратуру, которая покажет экипажам боевых самолетов, где и на каком расстоянии от них находится летающий танкер.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3М и стратегические ракетоносцы Ту-160М получат новые системы посадки и дозаправки в воздухе. Завод "Радиоприбор" создает аппаратуру, которая покажет экипажам боевых самолетов, где и на каком расстоянии от них находится летающий танкер, рассказал в интервью агентству ТАСС главный конструктор предприятия Евгений Глебов.Также он уточнил, что эти системы будут работать вместе с так называемой "стеклянной кабиной".До данным из открытых источников, Ту-22М3 получит современные системы навигации и связи, прицельный комплекс, оборудование радиоэлектронной борьбы.Ту-160М, в свою очередь, оснастили новым комплексом бортовой обороны, современным вооружением, системами связи и модернизированными двигателями, которые увеличивают дальность полета ракетоносца.На боевые самолеты поставят "стеклянную кабину". Это означает что большинство аналоговых датчиков и циферблатов заменят на многофункциональные дисплеи.