Министерство обороны России заказало создание дрона для эвакуации с поля боя раненых солдат. Общая стоимость проекта оценивается в почти 250 миллионов рублей. Закончить разработку нужно до 10 ноября 2022 года.

Министерство обороны России заказало создание дрона для эвакуации с поля боя раненых солдат. Общая стоимость проекта оценивается в почти 250 миллионов рублей. Закончить разработку нужно до 10 ноября 2022 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок.Ранее концерн "Калашников" представил робота "Соратник". Одна из его функций – эвакуация пострадавших бойцов. Аналогичными способностями обладает и дрон "Нерехта", разработанный на ковровском "Заводе имени Дегтярева".