Гражданину России, журналисту Айдеру Муждабаеву заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, мужчина оправдывал преступные действия.

Гражданину России, журналисту Айдеру Муждабаеву заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, мужчина оправдывал преступные действия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.Следствие установило, что Муждабаев, находясь на территории Украины, разместил на своей странице в Facebook два текстовых материала, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы российских граждан для обмена на осужденного Олега Сенцова.Сейчас журналист объявлен в международный розыск. Следствие уже подготовило материалы для его заочного ареста. Расследование по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 205.2 УК РФ, продолжается.Муждабаев начинал свою журналистскую карьеру в печатных изданиях Тамбова. Затем он работал в "Московском комсомольце". В 2015 году Айдер переехал жить на Украину, где занял должность замгендиректора телеканала ATR.Олег Сенцов — украинский режиссер. Его задержала ФСБ России в мае 2014 года по подозрению в терроризме. В сентябре 2019 года его выпустили на свободу в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.