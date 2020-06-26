Западные СМИ усмотрели расизм на прошедшем 24 июня параде Победы в Москве. Претензия журналистов заключается в том, что на торжественном марше не было ни одного чернокожего военнослужащего.

Западные СМИ усмотрели расизм на прошедшем 24 июня параде Победы в Москве. Претензия журналистов заключается в том, что на торжественном марше не было ни одного чернокожего военнослужащего.Камень в огород России кинуло британское издание The Daily Mail. Газета обвинила Москву в том, что среди участников парада и почетных гостей не было ни одного чернокожего. Из этого журналисты делают странный вывод: в России процветает расизм.По мнению The Daily Mail, президент Владимир Путин использует парад, чтобы "разжечь патриотический пыл" среди россиян. Это сделано с прицелом на голосование по поправкам к Конституции, считают журналисты.Раскритиковал таблоид и сам факт проведения торжественного мероприятия во время эпидемии коронавируса. России следовало воздержаться от организации торжеств, считают на Западе.У читателей газеты другое мнение. Многие британцы в комментариях восхитились красотой военного шествия. Неплохо было бы провести такой парад и в Соединенном Королевстве, написал один из читателей.Парад Победы – 2020 прошел 24 июня. Помимо военнослужащих Российской армии, в торжественном марше приняли участие парадные расчеты из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Сербии и других стран.Владимир Путин дал высокую оценку параду. Глава государства поблагодарил военнослужащих и ветеранов и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.Владимир Путин с иностранными лидерами идет на Парад Победы— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)