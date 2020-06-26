В Москве зафиксирован рекордный всплеск аллергии. Концентрация пыльцы в воздухе - 10 из 10 баллов. Такого сильного цветения в городе не было уже 30 лет. Сейчас каждая прогулка для аллергиков может закончиться в реанимации.

В Москве зафиксирован рекордный всплеск аллергии. Концентрация пыльцы в воздухе — 10 из 10 баллов. Такого сильного цветения в городе не было уже 30 лет. Сейчас каждая прогулка для аллергиков может закончиться в реанимации.Кристина на улицу не выходит. Аллергия на злаки обострилась."Задыхаюсь, мне очень тяжело дышать", — рассказывает девочка.После каждой прогулки — противогистаминные и ингалятор."Мы вызываем скорую, мне уколы делают или я просто дышу какими-то препаратами", — продолжает Кристина.У сестры Алины проблема та же. Стоит ненадолго выйти на улицу, и начинается""Прошло буквально пять минут и все — глаза, нос, чихание", — перечисляет аллергические реакции мама девочек Ирина Насыпова.В перчатках, маске и защитных очках Игорь Кайнов выходит на борьбу с травой у дома."В этом году трава, от которой у меня аллергия, цветет с необыкновенной силой, — отмечает Игорь. — Она практически в человеческий рост. Это просто аномалия, сейчас она представляет реальную угрозу для жизни".И это не преувеличение. Аллергия — генетический сбой, из-за которого организм крайне агрессивно реагирует на, казалось бы, безобидные вещи. Например, на мельчайшие частички пыльцы злаков."Самое опасное — это, когда идет анафилактический шок, — поясняет заведующая отделением аллергологии Института питания, профессор Вера Ревякина. — Это когда резко падает давление, теряется сознание. И если вы человеку не оказываете в это время неотложную помощь, то может быть смертельный исход".Пик цветения злаков в 2019 году пришелся на 6 июня, пик цветения злаков в 2020 году — 26-28 июня.Прохладная весна сдвинула сроки образования пыльцы трав — тимофеевке, мятлике и овсянице. Но сейчас они зацвели в разы мощнее, чем обычно."Эти злаки сейчас цветут очень обильно. Условия, складываются благоприятным образом для формирования большого количества боковых побегов", — констатирует доцент агробиологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.Вместо одного побега вырастает два. В каждом созревает пыльца. Жарко. Сухо. Ветрено. Кошмар аллергика!"Никогда не было такого, чтобы они вызывали такую сильную реакцию. И это первый сезон, уникальный, когда в принципе обычные высокие концентрации пыльцы злаков вызывают такую острую реакцию людей", — добавляет основатель проекта "Пыльца club" Павел Баскаков.Такую непривычно болезненную реакцию на пыльцу злаковых врачи объясняют тем, что из-за интенсивных дождей в начале лета аллергики почти не заметили болезненных для них период цветения березы, а бурное цветение травы в конце июня стало для них полной неожиданностью.- Это аллергическое, скажем так, гнездо. Если сюда попадет аллергик, он, скорее всего, попадет в больницу.Сейчас в столичном воздухе концентрация пыльцы достигла критических 10 баллов из 10 возможных. Можно попасть в реанимацию просто прогулявшись во дворе. Но выход есть."Выкашивание злаковых является эффективным способом снижения проявления аллергии на пыльцу злаков, — считает заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГБУ "Мосэкомониторинг Алена Гавриленко. — Но очень важно, что скашивать нужно до того, как колосок злака раскроется и полетит аллергенная пыльца".Поэтому в вечном споре — косить газоны или нет — похоже, наконец, поставлена точка.