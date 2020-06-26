Режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал вынесенный ему приговор. Он недоволен решением суда и намерен его обжаловать.

Режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал вынесенный ему приговор. Он недоволен решением суда и намерен его обжаловать.Серберенников поблагодарил всех за поддержку и выразил признательность тем, кто верит в невиновность "Седьмой студии".Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов также подтвердил, что они намерены обжаловать приговор, пока еще не вступивший законную силу.Адвокат другого фигуранта дела, продюсера Алексея Малобродского, также заявил о намерении подать жалобу, сообщает "Интерфакс".Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно. Он обвиняется в хищении 129 миллионов рублей.