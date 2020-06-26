В Смоленске на мать экс-полицейского, который насмерть сбил женщину, завели уголовное дело. Суд доказал, что полицейский на Ауди сбил пенсионерку, однако, мать хотела взять вину на себя.

В Смоленске на мать экс-полицейского, который насмерть сбил женщину, завели уголовное дело. Суд доказал, что полицейский на "Ауди" сбил пенсионерку, однако, мать хотела взять вину на себя.В ходе предварительного следствия женщина утверждала, что сама находилась за рулем иномарки. Собранная правоохранителями доказательная база опровергла показания матери обвиняемого.Старший помощник прокурора Александр Боровиков заявил: "Данные, полученные в ходе прокурорской проверки, свидетельствуют о наличии в действиях женщины признаков состава преступления. Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения постановления прокурора Следком возбудил уголовное дело по статье "Дача заведомо ложных показаний".Как напоминает ГТРК "Смоленск", выходящая на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", экс-полицейский ехал со скоростью превышающей 100 километров в час. Он сбил пенсионерку, переходящую проезжую часть. В результате удара женщине отрезало ноги и она скончалась на месте.