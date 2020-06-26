Ежедневные данные оперативного штаба о ситуации с коронавирусом в стране - суточный прирост новых случаев COVID-19 уменьшился до рекордно низких показателей - он составляет чуть больше процента. Регионы постепенно снимают ограничения. Полтора десятка областей находятся уже на втором этапе отмены карантинных мер. Также разрешен въезд в страну высококвалифицированным иностранным специалистам.

Ежедневные данные оперативного штаба о ситуации с коронавирусом в стране — суточный прирост новых случаев COVID-19 уменьшился до рекордно низких показателей — он составляет чуть больше процента. Регионы постепенно снимают ограничения. Полтора десятка областей находятся уже на втором этапе отмены карантинных мер. Открываются торговые центры, музеи, зоопарки, центры госуслуг. Также разрешен въезд в страну высококвалифицированным иностранным специалистам.Виртуозные прыжки в бассейн явно от хорошего настроения — за три месяца белые медведи соскучились по вниманию посетителей. В Новосибирске заработал один из крупнейших в стране зоопарков. В первый день работы после снятия ограничений он принял несколько тысяч человек.Снятие ограничительных мер в стране проходит в три этапа. Большинство регионов сейчас находятся на первом. Там возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. Есть регионы, которые перешли ко второму этапу: Краснодарский край, Тюменская, Мурманская и Омская области, Карелия и Калмыкия. На третьем этапе снятия ограничений — Сахалин.В Карачаево-Черкесии приступают к первому этапу. К работе возвращаются автомастерские и парикмахерские, но особенно ждали здесь открытия свадебных салонов. Свадьба на северном Кавказе по традиции должна быть с размахом. Хоть массовые мероприятия пока запрещены, но платье можно выбрать и купить заранее.За последние сутки в стране зарегистрированы 7 113 новых случаев заражения COVID-19. Это минимальные цифры за все время наблюдений, но врачи предупреждают — расслабляться рано, коронавирус до конца еще не побежден. Меры профилактики соблюдать необходимо.В некоторых регионах ситуация остается сложной. Вспышка COVID-19 в одном из томских пансионатов для пожилых людей — госпитализированы 44 человека. Прокуратура области проводит проверку.На карантин закрыт роддом в Майкопе. Инфекция обнаружена у нескольких человек из числа медперсонала. Врачей и медсестер изолировали, пациентов перевели в другие медцентры."Бригада перинатального центра будет выезжать в составе реаниматологов-анестезиологов, акушеров-гинекологов по первому требованию на реанимобиле для оказания помощи на местах", — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея.Там, где число новых случаев снижается, ограничения постепенно снимают. В Тюмени первых посетителей принимают торговые центры. В магазинах — аншлаг. Там обязательны защитные средства, регулярная влажная уборка, социальная разметка и антисептик.В спортзалах пока разрешены только персональные тренировки. Вернуться к занятиям смогли спортсмены — в планах как можно скорее наверстать упущенное. Дзюдоистка Дарья Давыдова готовилась к выступлению на олимпиаде в Токио. Поездка в Японию перенеслась на 2021 год. По ее словам, в первое время она упражнялась только дома. Когда начались послабления, стала бегать кроссы, работать на улице с турниками, брусьями.В Иванове теперь можно перекусить на летних верандах, пока компанией не больше четырех человек — вход исключительно по брони. Столы в открывшихся кафе и ресторанах зарезервированы на неделю вперед.