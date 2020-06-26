В выездной студии в Центризбиркоме во второй день голосования по поправкам в Конституцию на вопросы телеканала Россия 24 ответили глава ЦИК России Элла Памфилова и мэр Москвы Сергей Собянин.

В выездной студии в Центризбиркоме во второй день голосования по поправкам в Конституцию на вопросы телеканала "Россия 24" ответили глава ЦИК России Элла Памфилова и мэр Москвы Сергей Собянин.- Сергей Семёнович, вопрос первый к вам. Как сейчас устроено дистанционное электронное голосование в Москве? Приходилось ли его дорабатывать после проведенных выборов в Мосгордуму в прошлом году, и какие технологии сейчас используются?- После выборов в Мосгордуму стало понятно, что это достаточно надежный и комфортный способ голосования. Можно голосовать у себя дома, на даче, в поездке. Если даже вы за границей, даже если вы находитесь в космосе, можете проголосовать без всяких проблем, — подчеркивает в ответе Сергей Собянин. — Для москвичей это, вообще, такая обычная технология, потому что через "Активный гражданин" мы голосуем множество вопросов, связанных с городской жизнью.По мнению московского градоначальника, электронное голосование и электронные сервисы для столичных горожан – это уже образ жизни.- Поэтому с согласия Центральной избирательной комиссии мы решили поэкспериментировать и на голосовании по Конституции, — продолжил Собянин.По его словам, может быть ЦИК и не решился бы это делать, но так как ситуация была связана с пандемией коронавируса COVID-19, и ситуация была достаточно тревожная, когда принималось решение по электронному голосованию.- И у электронного голосования есть большой плюс – оно абсолютно безопасно. Ты можешь, не приходя на избирательный участок, проголосовать. Если ты боишься приходить туда, хотя там, на мой взгляд, очень безопасно. Но, тем не менее, такая опция тоже есть, — пояснил мэр Москвы, подчеркнув, что сегодня уже другая ситуация, стабильная и безопасная.В систему электронного голосования по итогам выборов в Мосгордуму были внесены изменения. Продолжил мэр.- С учетом прошлых выборов мы сделали эту систему более мощной, — конкретизировал суть изменений Сергей Собянин. – Это потому что у нас и другие объемы голосования, больше людей, которые записались на электронное голосование. Плюс к этому: подсоединилась Нижегородская область. Это тоже дополнительные технические были сложности. Запись через федеральный портал Госуслуги – этого тоже не было. И конечно, у нас в прошлый раз были такие нюансы, когда человек, выведя на свой смартфон бюллетень, в течение 15 минут не успевал по какой-то причине его заполнить, то этот бюллетень исчезал. Это было неприятно. Поэтому мы сейчас сделали опцию, при которой бюллетень будет висеть столько, сколько смартфон будет включен.Сергей Собянин пояснил, что размышлять над такими серьезными вопросами, как поправки в Конституцию, которые вынесены на всенародное голосование, можно сколько угодно – модно час, можно, два-три, ограничений нет.- И что очень важно: мы провели системную работу по выверке всех баз данных, — продолжит Собянин. — Электронной базы данных, базы данных ЦИК, участковых избирательных комиссий, территориальных избиркомов и так далее. И эту работу мы проводим в постоянном режиме, ежедневно, а затем еще по итогам перед 1 июля пройдет полная выверка базы. Поэтому это исключает всякие провокации, задвоение голосов и так далее. Система работает таким образом, чтобы отсекать любое нарушение, особенно, если это нарушение сделано умышленно. Поэтому система, я думаю, будет достаточно надежной и удобной и в этот раз.- Но на сегодняшний день москвичи активно используют эту возможность?- Очень активно. Из миллиона записавшихся на голосование проголосовало уже, по-моему, 560 тысяч проголосовали. Цифра постоянно меняется, но это очень большая активность, честно говоря, — признается мэр российской столицы. Мы не ожидали такой динамики голосования. Это все разворачивается на наших глазах и на глазах наблюдателей.- Вот ещё вопрос, как раз касающийся 1 июля. В первый день голосования мы уже увидели, что члены избирательной комиссии в масках и в перчатках, санитарный режим соблюдают.- Мы – тоже, — подчеркнула тут же глава российского Центризбиркома Элла Памфилова. — Это просто сейчас на время интервью сняли. У Сергея Семёновича тоже маска, видите?- И гражданам, которые приходят на участок, измеряют температуру. Вот этих мер достаточно?- Я считаю, более чем, — отвечает Сергей Собянин. — Помимо санитарных мер, как вы уже перечислили — и маски, и перчатки, и социальное дистанцирование, и дезобработка, постоянная дезинфекция и так далее. Помимо этого произошло следующее: миллионы избирателей у нас перешли на электронное голосование, давление на участки гораздо меньше. И раньше мы голосовали один день, а сейчас, по сути, 6 дней. Естественно, что поток распределяется, и нет никаких очередей. Ты приходишь – практически один на участке. Проголосовал и ушел. То есть, исключается всякий контакт и заражение.- До 1 июля — 6 дней, еще потом 1 июля, — уточняет Элла Памфилова.- Да, шесть дней плюс один, — подтверждает Собянин.