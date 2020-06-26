Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил ситуацию с возобновлением работы детских спортивных секций после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Градоначальник заявил, что специальных ограничений по этому вопросу нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил ситуацию с возобновлением работы детских спортивных секций после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Градоначальник заявил, что специальных ограничений по этому вопросу нет.Собянин дал понять, что руководители секций сами будут решать — допускать ли детей детей к занятиям или нет. Это он и подтвердил в эфире телеканала "Россия 24": "Это решение самих руководителей учреждений. Постепенно открываются и спортивные секции. В зависимости от помещения будет ограничен объем количества людей, занимающихся в секциях"."Каких-то специальных ограничений для них не сделано. Имеются санитарные ограничения, которые зависят просто от возможностей помещения, где все это происходит".Также Собянин отметил, что число тех, кто занимается в спортивных секциях, будет возрастать изо дня в день.