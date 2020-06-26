Мэр Москвы в эфире телеканала Россия 24 рассказал, какому виду голосования по поправкам в Конституцию отдаст предпочтение - придет лично на избирательный участок или отдаст свой голос онлайн.

Мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какому виду голосования по поправкам в Конституцию отдаст предпочтение — придет лично на избирательный участок или отдаст свой голос онлайн.По словам Сергея Собянина, он хотел бы пойти на участок, чтобы продемонстрировать безопасность данного вида голосования. Мэр города сообщил, что собирается прийти в Общественную палату и отдать свой голос в электронном виде. Столичный глава обратил внимание на то, что такое решение не связано с боязнью заразиться коронавирусом, поскольку он и так часто бывает в больницах, кафе, торговых центрах.Собянин отметил, что лично хочет протестировать систему электронного голосования. Мэр города сообщил, что более миллиона москвичей решили отдать свой голос дистанционно. В связи с этим столичный глава выразил надежду на то, что все пройдет хорошо.Ранее мэр рассказал, что за неделю количество выявляемых носителей коронавируса снизилось на 37 процентов, при этом число проводимых тестов остается прежним.