Встреча состоялась в режиме прямой трансляции при помощи web-технологий...

Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве провела вебинар на тему: «Профилактика употребления психоактивных веществ» для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию № 1 Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. Встреча состоялась в режиме прямой трансляции при помощи web-технологий.В начале онлайн-семинара сотрудник 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Наталья Которова, опираясь на реальные примеры, рассказала ребятам о зафиксированных случаях смертей молодых людей от передозировки запрещенными средствами и о том, в какую пропасть приводит единственный шаг в сторону употребления наркотиков. Сотрудник полиции особо заострила внимание подростков на недопустимость употребления наркотических средств и веществ.Затем Наталья Которова проинформировала собравшихся о социальных, медицинских и правовых последствиях участия в незаконном обороте наркотиков.Подростки были впечатлены полученной информацией и проявили неподдельный интерес к обсуждаемой теме.В завершение мероприятия сотрудники и воспитанники Центра поблагодарили сотрудника полиции за увлекательную беседу.Всего в мероприятии приняли участие 30 человек, в том числе 28 несовершеннолетних.УНК ГУ МВД России по г. Москве