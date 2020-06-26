За действия в отношении Гонконга Соединенные Штаты решили наказать действующих и бывших должностных лиц Китайской компартии. К ним будут применены визовые санкции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

За действия в отношении Гонконга Соединенные Штаты решили наказать действующих и бывших должностных лиц Китайской компартии. К ним будут применены визовые санкции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.В Вашингтоне не дадут виз тем, кого считают причастными к подрыву той широты автономии Гонконга, которая гарантировалась совместной британо-китайской декларацией 1984 года. Также китайские представители, по мнению американского госсекретаря, пострадают за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга, сообщает ТАСС. Нарушением прав и свобод в США считают разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга. Этот законопроект запретит любую подстрекательскую деятельность по свержению центрального правительства Китая, направлен против вмешательства извне в дела Китая и Гонконга, а также вводит запрет на сепаратистскую, подрывную и террористическую активность.Под визовые санкции попадут не только китайские чиновники, но и члены их семей.И это еще не все: Вашингтон угрожает Китаю санкциями, обвиняя Пекин в притеснении уйгуров и мусульман, а также в нарушении прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.Пекин считает, что Вашингтон вмешивается в сугубо внутренние китайские дела, параллельно Китай отвергает все обвинения.