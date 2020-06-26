Президент Белоруссии Александр Лукашенко в компании других лидеров стран СНГ присутствовал на параде Победы в Москве 24 июня. Журналисты выяснили, что главе братской республики был преподнесен необычный подарок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в компании других лидеров стран СНГ присутствовал на параде Победы в Москве 24 июня. Журналисты выяснили, что главе братской республики был преподнесен необычный подарок.Сообщается, что Лукашенко в качестве презента получил котомку защитного цвета. Внутри была коробка с игрушечной моделью советского мотоцикла с коляской и грузовика, а также бинокль, шарф в цветах георгиевской ленты и пилотка.Кроме того, подарок включал миниатюрную копию Знамени Победы, плащ-палатку и сборник стихов погибших на войне поэтов. К набору прилагалась бутылка воды, сообщает "МК".Визит Лукашенко на парад Победы в Москву был недолгим. Президент Белоруссии прилетел в российскую столицу вечером 23 июня. Парад состоялся в 10:00 мск, спустя непродолжительное время глава государства отправился в Минск.Политический обозреватель Александр Класковский не исключил, что Батька разочарован визитом в Москву. Эксперт считает, что Александр Лукашенко рассчитывал на переговоры с Владимиром Путиным по ценам на энергоносители, но беседа президентов тет-а-тет не состоялась.Не исключен и другой вариант, полагает аналитик. По его мнению, Путин мог обронить шутку, которая не понравилась Лукашенко. Президент Белоруссии обиделся и поспешил вернуться в Минск, предположил Класковский в беседе с порталом "Солидарность".Помимо , на параде Победы в Москве присутствовали лидер Сербии Александр Вучич, Молдавии – Игорь Додон, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев и главы других государств. Наибольшее внимание привлек президент Белоруссии. "В столицу Родины приехали!" – заметил он.Видимо, под впечатлением от Лукашенко выдал свое истинное восприятие Москвы - "Столица Родины".В этот раз солидарен с белорусским президентом. Года идут, но Родина у нас одна и столица ее Город-Герой Москва— Командир Полка (@kompolk)