В пятницу, 26 июня, суд огласил приговор Кириллу Серебренникову. Десятки людей собрались возле зала суда, что поддержать режиссера.

В пятницу, 26 июня, суд огласил приговор Кириллу Серебренникову. Десятки людей собрались возле зала суда, что поддержать режиссера.Заседание началось в 11:00 мск. Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, режиссер похитил около 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры для реализации театрального проекта "Платформа".Фигурантами дела также стали бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший генеральный директор Юрий Итин. Экс-сотрудница ведомства Софья Апфельбаум была исключена из числа обвиняемых. Отмечается, что она не знала о преступном умысле Кирилла Серебренникова.Суд приговорил режиссера и двух других фигурантов к условному сроку. Ранее СМИ сообщили, что прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии и штраф 800 тысяч рублей, для Малобородского – пять лет тюрьмы и штраф 300 тысяч рублей, для Итина – четыре года колонии и штраф 200 тысяч рублей.16 Май 2020 в 3:58 PDTНапомним, в 2011 году Кирилл Серебренников создал проект "Платформа", который должен был заниматься развитием и популяризацией современного искусства. Министерство культуры выделило на него с 2011 по 2014 год более 214 миллионов рублей.Для реализации "Платформы" режиссер основал некоммерческую организацию "Седьмая студия", чьи сотрудники разрабатывали планы мероприятий. Данные о потраченных компанией денежных суммах были признаны недостоверными.Материал дополняется.