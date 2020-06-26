В пятницу Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор четверым фигурантам дела Седьмой студии режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 миллионов рублей.

В пятницу Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает ТАСС.В суде началось оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсеру Юрию Итину, Алексею Малобродскому и директору РАМТ, экс-сотруднику Минкультуры РФ Софье Апфельбаум."Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере", — говорится в приговоресудьи Олеси Менделеевой.Наказание суд огласит в заключительной части акта. Между тем во вводной части приговора судья не указала на виновность Апфельбаум.В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, другим фигурантам дела — от 4 до 5 лет. Защита просила об оправдательном приговоре.Дело "Седьмой студии" вызвало общественный резонанс и широкую волну поддержки среди коллег Серебренникова . Около четырех тысяч деятелей культуры в открытом письме просили главу Минкультуры Ольгу Любимову отозвать претензии к подсудимым.