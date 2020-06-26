По делу о мошенничестве со счетами концертного директора и помощницы Элины Быстрицкой приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы. Вердикт такой: Ксения Рубцова признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Ей назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

По делу о мошенничестве со счетами концертного директора и помощницы Элины Быстрицкой приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы. Вердикт такой: Ксения Рубцова признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Ей назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.Дело было возбуждено по заявлению сестры актрисы, обнаружившей пропажу крупной денежной суммы. Рубцову обвинили в присвоении более 35 миллионов рублей со счетов Быстрицкой, которую она опекала и от которой у нее была доверенность на распоряжение средствами. Гособвинение требовало приговорить Рубцову к четырем годам колонии общего режима.С Элиной Быстрицкой простились 29 апреля 2019 года на Новодевичьем кладбище Москвы. С 1958 года она служила в Малом театре. Знаменитой ее сделала роль Аксиньи в "Тихом Доне". Исполнительницу выбрал сам Михаил Шолохов, а казаки признали ее своей. Неожиданной ролью для актрисы стало то, что она 17 лет возглавляла Федерацию художественной гимнастики СССР.